Tunç Soyer: 'Sakin Şehir' hareketini Türkiye'ye taşıyan CHP İzmir adayı

CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı olarak gece geç saatlerde açıklanan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile hiç yıldızları barışmasa da 2014 yerel seçimlerinden bu yana Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "gön

CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı olarak gece geç saatlerde açıklanan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile hiç yıldızları barışmasa da 2014 yerel seçimlerinden bu yana Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "gönlündeki" Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tunç Soyer, İsviçre Webster Koleji'nde Uluslararası İlişkiler, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ise Avrupa Birliği alanında yüksek lisans yaptı.

Bir süre turizm sektöründe çalıştı, 2004-2006 yılları arasında ise İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. 2006'da Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi yaptı.

EXPO'daki görevi onun İzmir'de tanınması ve siyasete yönelmesinin de yolunu açtı. 2009 yerel seçimlerinde CHP'den Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye'ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı.

Türkiye'deki ilk "Sakin Şehir"in belediye başkanlığı onun uluslararası alanda da tanınır olmasını sağladı. Türkiye'de bugün sayıları 15'i bulan "Sakin Şehir"in öncülüğünü yapması üzerine 2013'te merkezi İtalya'da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Seferihisar modeli

Soyer'in Seferihisar'da yarattığı şehircilik modeli, CHP içinde de dikkati çekti. 2014 yerel seçimlerinde adı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ön plana çıktı.

Ancak o dönemde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu hakkında 'FETÖ suçlamasıyla' dava açılmıştı ve 500 yılı bulan hapis cezaları isteniyordu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kocaoğlu'nu, bu nedenle yeniden aday gösterdi. Üstelik İzmir'in ilçe listelerinin belirlenmesinde de büyük ölçüde Kocaoğlu belirleyici oldu.

Kocaoğlu'nun İzmir Büyükşehir adayı olması üzerine, Soyer, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde de Seferihisar Belediye Başkanlığına aday oldu ve yeniden seçildi.

Mayıs 2014'te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Tunç Soyer, Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından 9 Aralık Yolsuzlukla Mücadele Günü'ne atfederek verdiği 2018 yılı "Şeffaflık Ödülü"ne değer görüldü. Uluslararası Şeffaflık Derneği "Hesap Verebilirlik ve Katılımcı Belediye Anlayışı" nedeniyle Soyer'e ödülün verilmesini kararlaştırdı.

31 Mart 2019 seçimleri öncesinde İzmir için en çok konuşulan isimlerden biri de Tunç Soyer'di.

Ancak mevcut Başkan Aziz Kocoğlu'nun, Soyer'e sıcak bakmadığı biliniyordu. Kocaoğlu'nun "yeniden aday olmayacağım" açıklaması üzerine Soyer'in adaylık şansının arttığı yorumları yapılıyordu.

Ancak Kocaoğlu, geçtiğimiz günlerde, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kulislere yansıyan iddialara göre göre Kocaoğlu, Soyer'in adaylığını engellemek için aday oldu.

Ancak, Kocaoğlu'nun adaylık ilanına karşın Kılıçdaroğlu kararını değiştirmedi ve Soyer'in adaylığının PM'ye sunulması kararlaştırıldı.

Kocaoğlu neden istemedi?

Her ne kadar Kocaoğlu, "Benim kişilerle işim olmaz" açıklaması yapsa da yakın çevresine göre Soyer'le belediyecilik anlayışı konusunda görüş ayrılığı yaşıyorlar. Kocaoğlu'na yakın kaynaklara göre ikili arasındaki görüş ayrılığı 2009'a dayanıyor.

Soyer'in 2009'da Seferihisar belediye başkanı seçildikten sonra belediyenin, neredeyse bütçesi kadar borcu olduğunu belirtip, Kocaoğlu'ndan destek istediğine dikkat çeken kaynaklar, "Ama o belediyenin mallarını sattı. Bizim yaptığımız yatırımları da yok saydı, büyükşehirin yatırımlarını da yok sayıp, hiç bahsetmedi" görüşünü savunuyorlar.

Soyer'e yakın kaynaklara göre ise ikili arasında görünür bir tartışma yaşanmadı.

Soyer de konuya ilişkin sorular üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"Bununla ilgili bir haber çıkmıştı. Kırmızı çizgisi Tuncay Özkan, Tunç Soyer diye…Kendisini hemen aradım. Kendisi bana, 'Yok öyle bir şey. Ben böyle bir şey söylemedim. Bunlar uyduruluyor' dedi. Daha sonra bir törende bir araya geldik. Böyle bir şey söylemediğini kamuoyu önünde ifade etti.

"Aziz Beyle bugüne kadar aramızda en ufak bir soğuk, üzücü diyebileceğim hiçbir şey yaşanmadı. Ne bir kaş kalkması, ne bir ses yükselmesi söz konusudur. Asla kendisini kıracak bir şey yapmadım. O da beni hiçbir zaman üzmemiştir. Böyle bir ilişkimiz olmadı. Aziz Bey'e benim büyük saygım var. İzmir için yaptığı işlere çok saygı duyuyorum."