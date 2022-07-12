Aslen Kıbrıslı olan, yaşamını uzun yıllardır Londra'da sürdüren Tuncel Salih Etealp, hayatını kaybetti.
Etealp'in vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Etealp'in uzun süredir tedavi gördüğü öğrenildi
Aslen Kıbrıslı olan, yaşamını uzun yıllardır Londra'da sürdüren Tuncel Salih Etealp, hayatını kaybetti.
Etealp'in vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Etealp'in uzun süredir tedavi gördüğü öğrenildi
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