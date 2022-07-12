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Tuncel Salih Etealp, hayatını kaybetti

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Tuncel Salih Etealp, hayatını kaybetti
Tuncel Salih Etealp, hayatını kaybetti

Aslen Kıbrıslı olan, yaşamını uzun yıllardır Londra'da sürdüren Tuncel Salih Etealp, hayatını kaybetti.

Etealp'in vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. 

Etealp'in uzun süredir tedavi gördüğü öğrenildi

 
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