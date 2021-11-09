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Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: Çalışma saatini 8'in altına düşürmek istiyoruz, ailesine zaman ayırmayan işçi mutsuzlaşır

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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye personelinin çalışma saatini 8'in altına düşürmek istediklerini açıkladı. Maçoğlu, belediyedeki tüm çalışanların, sendikalı olduğunu dile getirdi.
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: Çalışma saatini 8'in altına düşürmek istiyoruz, ailesine zaman ayırmayan işçi mutsuzlaşır

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye personelinin çalışma saatini 8'in altına düşürmek istediklerini açıkladı. Maçoğlu, belediyedeki tüm çalışanların, sendikalı olduğunu dile getirdi.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Teke Tek programında konuşan Maçoğlu, "Toplumun ihtiyaçlarıyla ilgili yerel yönetimlerin de görevi olduğunu hissettirmek istiyoruz. Şimdi üreticilerle yapıyoruz. Kriterimiz üretim alanlarını temiz tutmak, o gıdaya hiçbir katkı koymadan, analizlerini yaptıktan sonra satmak. İşçi, köylü, çiftçi, kadınlar, gençlerle üretmek istediğinizde kimse engel olamaz, olmuyor da" diye konuştu.

Maçoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: "İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kadın meclisimiz bir birim kurdu. Kadınlar regl, menapozla ilgili aylık izin uyguluyorlar. Neden bir toplulukla ilgili kararı bir başka topluluk alsın ki? İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili neden erkek bir belediye başkanı alsın ki? Kadınlar daha doğru, daha olgun ve daha sürdürebilir kararlar alıyorlar.

"Bir işçi ailesine zaman ayırmazsa mutsuzlaşır"

Artık kamuda normal kadrolu işçi alamıyorsunuz, taşeron üzerinden alıyorsunuz. Biz orada planlama yaparken süreç içerisinde önce 2 bin 800 lira alan işçilere 600-700 zam yaptık. Sonrasında herkese eşit zam yaptık. 5 bin lira en alt 5 bin 600 lira en üst alan olarak tespit ettik. Senede 4 ikramiye veriyoruz. O maaşların dışında mesai yapılmıyor. Önümüzdeki süreçte 8 saatin de altına inmek istiyoruz. Bir işçi ailesine zaman ayırmazsa mutsuzlaşır.

Tunceli'de çalışan herkes sendikalıdır. Kimseye zorla sendikalı olun veya zorla sendikasız olun demeyiz. Sendikalı olmaları için yönlendirme yaparız. Ben de sendika üyesiydim. İşyerinde temsilcisiydim. O dönemlerden buraya gelinen süreçte eksik gördüğüm bir şey vardı. Bizler eşitliği savunuyorsak cinsiyet meselelerinde hassas olmalıyız. Yüzde 50 kadın olması lazım.

"Gülistan Doku'nun bulunmasını istiyoruz"

Bu SMA hastalarıyla ilgili çok yoğun tartışma yürütülüyor. Sosyal devletin vatandaşlarının sağlığıyla ilgili kendisini sorumlu hissetmelidir. SMA hastalığı büyük bir yara çünkü. Gülistan Doku kayıp. Dersim halkı huzursuz, ailesi huzursuz. Gülistan Doku bir gecede kayboldu. Bulunmasını istiyoruz."

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