Tuncer Bağışkan İsyan etti... Hamitköy'de Seyran Dede Adak Yeri yok ediliyor...

Tuncer Bağışkan İsyan etti... Hamitköy'de Seyran Dede Adak Yeri yok ediliyor...

İşte açıklama;

Hamitköy'deki tarihi seyran dede adak yerinin dünü (1990) ve bugünü (2023)

İngiliz sömürge döneminde antik Ayios Yeorgios Kilise harabesine inşa edilen ve o gün bugündür Hamitköy’ün simgesi sayılan Seyran Dede Adak Yeri mumluğunun da yok edilmesine başlandı.

İhaleye çıkılmadan buraya da uyduruk bir Osmanlı şehit mezarı inşa ediliyor...

Bir eski eser olmasına karşın Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nin haberi yok.. Anıtlar Yüksek Kurulu kararı yok.

İhaleye çıkıldığına dair herhangi bir resmi kayıt yok. İnşaatı yapan şirketin çalışma alanında tabellası yok... İnşaat var, restorasyon yok. "bir usta bir memleket" çarkına dur deyecek bir makam yok.

Yontu sanatçılarımız ile yontu ustalarımızın haberi yok. Bu kadarı da fazla amma.... Artık bu peşpeşe tekrarlanan 'uyduruk Osmanlı şehit mezarları 'gombinası' karşısında Sayıştay Başkanlığının bununla da ilgilenmesini umut etmek isteriz...