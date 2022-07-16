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Tunçtürk: Özelde çalışanlar hayat pahalılığıyla karşı karşıya değil mi?

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YDP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçtürk, satın alma gücünü yükseltmek için piyasayı ucuzlatacak hamleler yerine maaşlara zam yaparak piyasanın daha da pahalı olmasının sağlandığını ifade ederek, “Özelde çalışanlar bu ülkede yaşamıyor mu” diye sordu.
Tunçtürk: Özelde çalışanlar hayat pahalılığıyla karşı karşıya değil mi?

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçtürk yaptığı açıklamada, kamu çalışanları ve özelde çalışanlar arasındaki gelir adaletsizliğine vurgu yaparken, hayat pahalılığının önüne geçilmesi için hükümetin yapabileceklerine dikkat çekti.

Tunçtürk, “Satın alma gücünü yükseltmek için piyasayı ucuzlatacak hamleler yerine maaşlara zam yaparak, üretim maliyetleri artıyor, piyasanın daha da pahalı olması sağlanıyor. İşin daha da kötüsü bu yapılırken adaletsizlikler ortaya çıkıyor. Kamu çalışanlarına yansıtılan hayat pahalılığı ile asgari ücrete yansıtılan hayat pahalılığı neden farklı? Özelde çalışanlar bu ülkede yaşamıyor mu? Özelde çalışanlar aynı yerlerden alışveriş yapmıyor mu? Özelde çalışanlar hayat pahalılığıyla karşı karşıya değil mi?” dedi.

“SUNİ MAAŞ YÜKSELTMELERİYLE GÖZ BOYANIYOR. SATIN ALMA GÜCÜ AYNI YERİNDE SAYIYOR”

Hükümetin hayat pahalılığının önüne geçebilecek enstrümanları olmasına rağmen buna yanaşmadığına dikkat çeken Tunçtürk, “Hayat pahalığıyla mücadele yalnızca maaşlara zam yapmakla olmaz, piyasayı ucuzlatacak hamlelerle satın alma gücü yükseltilebilir. Örneğin, insanlarımızın biraz nefes alabilmesi için özellikle temel tüketim ürünlerinde ve sağlık alanında acilen vergilerin düşürülerek ucuzlatılması gerekiyor. Hükümetimizin bu hamlelerle satın alma gücünün yükseltilebileceği ortadayken maalesef bu yapılmıyor. Maliye hayat pahalılığı üzerinden elde ettiği vergilerle kasasını doldurarak memur ödeme kapasitesini korumayı düşünüyor. Oysa piyasa pahalılaşıyor ve ciddi bir kısır döngüye giriliyor. Suni maaş yükseltmeleriyle göz boyanıyor. Satın alma gücü aynı yerinde sayıyor. Haliyle olan yine insanlarımıza oluyor” dedi.

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