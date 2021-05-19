Tunçtürk, “Şimdi birlik olma zamanıdır”

YDP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçtürk yaptığı açıklamada, Arıklı ve Zaroğlu arasında kurultay süreciyle başlayan ve son günlerde parti içi ayrışmalara sebebiyet veren tartışmaların bir an önce son bulması için çağrıda bulundu.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçtürk yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramını kutlarken, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu arasında kurultay süreciyle başlayan ve son günlerde parti içi ayrışmalara sebebiyet veren tartışmaların bir an önce son bulması için çağrıda bulundu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919'da Samsun’a ayak basarak, zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşma yolunda yaktığı özgürlük ateşini hatırlatan Tunçtürk, “Pandemi sürecinin zorlukları ve bu zorlukların yarattığı ekonomik problemler varken, ülkeye hizmet etme amacıyla yola çıkan partimiz, daha fazla bu tartışmalarla vakit kaybetmemelidir. Şimdi 19 Mayıs ruhuyla hareket etme, kavga değil uzlaşı ve ülkemizin sorunlarını çözme yolunda birlik olma zamanıdır” dedi.

Tunçtürk, “Partimizin kurucularından olan Sn. Zaroğlu’na patimize yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki siyasi yaşamında başarılar diliyorum. Partililerimizin kol kırılır yen içinde kalır anlayışıyla hareket edeceğine inanıyorum” dedi.