Ankara yönünden gelen araçların şehir merkezini kullanmadan Kilimli ilçesi yönüne gitmesini sağlayacak Mithatpaşa 1 ve 2 Tüneli'nin Bağlık Mahallesi'ndeki girişinde yapılan çalışmalar sırasında mağara keşfedildi. Yan yana inşa edilen bin 860'şar metre uzunluğundaki iki tüpte çalışmalar devam ederken, bulunan mağarada binlerce yıllık sarkıt ve dikitlerin olduğu tespit edildi.