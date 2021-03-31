Tünel inşaatının girişi çökünce ortaya çıktı! Avrupa'da böyle bir yer yo
Ankara yönünden gelen araçların şehir merkezini kullanmadan Kilimli ilçesi yönüne gitmesini sağlayacak Mithatpaşa 1 ve 2 Tüneli'nin Bağlık Mahallesi'ndeki girişinde yapılan çalışmalar sırasında mağara keşfedildi. Yan yana inşa edilen bin 860'şar metre uzunluğundaki iki tüpte çalışmalar devam ederken, bulunan mağarada binlerce yıllık sarkıt ve dikitlerin olduğu tespit edildi.
Zonguldak Valiliği, tünel inşaatı sırasında ortaya çıkan sarkıt ve dikitlerin bulunduğu binlerce yıllık mağaranın turizme kazandırılması için çalışma başlattı.
31 Mart 2021 Çarşamba 08:19
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