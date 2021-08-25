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Tunus açıklarında 231 düzensiz göçmen yakalandı

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Tunus İçişleri Bakanlığı, ülke kıyılarında 11 yasa dışı göç operasyonunun engellendiği ve 231 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.
Tunus açıklarında 231 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus İçişleri Bakanlığı, ülke kıyılarında 11 yasa dışı göç operasyonunun engellendiği ve 231 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Deniz Muhafız Bölge Birimlerinin 11 düzensiz göç girişimini engellediği ifade edildi.

Kurtarma operasyonlarının zamanına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, operasyonlar sırasında 104'ü Afrika uyruklu, diğerleri Tunuslu 231 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini bildirmişti.

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