  • BIST 121.015
  • Altın 303,746
  • Dolar 6,0199
  • Euro 6,5994
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Tunus, BM Temsilcisini, Sözde Barış Planındaki "Koordinasyon Eksikliği" Gerekçesiyle Görevden Aldı

» »
Tunus, BM Temsilcisini, Sözde Barış Planındaki "Koordinasyon Eksikliği" Gerekçesiyle Görevden Aldı
Tunus, BM Temsilcisini, Sözde Barış Planındaki "Koordinasyon Eksikliği" Gerekçesiyle Görevden Aldı

Tunus Cumhurbaşkanlığı, ABD'nin sözde barış planıyla ilgili koordinasyon eksikliği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi El-Munsif el-Bati'yi görevden aldı. 

Tunus resmi haber ajansı TAP'ın cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Bati'nin görevine, "BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) gündemindeki konularla ilgili olarak ülkesinin Dışişleri Bakanlığı ve BM kurumlarındaki Arap ile Müslüman ülkelerin temsilcileriyle koordinasyon ve istişare eksikliği" nedeniyle son verildi. 
Açıklamada, Tunus'un BMGK'nın daimi üyesi olmaması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'yla koordinasyon ve etkileşimin çok önemli bir gereklilik olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu meseleler arasında; ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Ortadoğu barış planıyla ilgili karar taslağı hazırlanmasının da olduğu aktarıldı. 

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Bati'nin görevine son verilmesine ilişkin kararın, düşük performans, bakanlıkla koordinasyon ve etkileşim eksikliğiyle ilgili profesyonel hususlardan kaynaklandığı belirtildi.
FİLİSTİN TASARISINA DESTEK VERDİĞİ İÇİN UZAKLAŞTIRILDIĞI İDDİASI 
Bati'nin, Filistin'in ABD'nin sözde barış planına karşı çıkmak için BMGK'ya sunmak istediği tasarıya destek verdiği biliniyordu.

Bati, Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in, BMGK üyesi ülkelerin temsilcileri ile yaptığı görüşmeye de katılmamıştı.

Ocak 2020'den bu yana BMGK'da Arap ülkelerinin tek temsilcisi olan Tunus, Yüzyılın Anlaşması planını kınayan bir karar tasarısı üzerinde çalışıyor. Söz konusu tasarının, 11 Şubat Salı günü BMGK'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da hazır bulunacağı bir oturumda oylamaya sunulması bekleniyor. 

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI
ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.
Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nijerya'nın uğraştığı hastalık: Lassa ateşi31 Ocak 2020 Cuma 19:07
  • Bm libya özel temsilcisi: “libya'da ateşkesin sadece adı var”31 Ocak 2020 Cuma 12:18
  • Endonezya'da kadın kırbaç ekibi kuruldu: Merhamet yok28 Ocak 2020 Salı 21:28
  • Libya’da ateşkese uyan yok… Önce Hafter şimdi de UMH vurdu25 Ocak 2020 Cumartesi 19:33
  • BM temsilcisi Libya'ya mavi bereli gönderilmesine karşı21 Ocak 2020 Salı 15:02
  • Libya Konferası'nda barış umudu yarım kaldı20 Ocak 2020 Pazartesi 12:18
  • Serrac Libya'ya askeri müdahale çağrısı yaptı19 Ocak 2020 Pazar 17:29
  • Putin de Libya Konferansı'na katılıyor18 Ocak 2020 Cumartesi 12:40
  • Mısır'dan AA baskınıyla ilgili açıklama16 Ocak 2020 Perşembe 11:19
  • Mısır polisi, Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi15 Ocak 2020 Çarşamba 17:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti