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Tunus Cumhurbaşkanı Said geri adım atmıyor: Dürüst olanlar dışında diyalog yok

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan'ı görevden aldığı ve Meclis'in yetkilerini dondurduğu kararların ardından yaptığı açıklamada, "dürüst ve kararlı olanlar dışında" diyaloğu reddedeceğini ifade etti.
Tunus Cumhurbaşkanı Said geri adım atmıyor: Dürüst olanlar dışında diyalog yok

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da aldığı kararlara dair açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Said, Tarım Bakanlığı’na bağlı Tahıl Divanı Genel Müdürü Bashir Al Kathiri ile bir araya geldi. Görüşmede açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Said, hak ve özgürlüklerin ihlal edilmeyeceğini, “dürüst ve kararlı olanlar dışında” diyaloğu reddedeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Said, kimsenin görüşünden dolayı tutuklanmayacağını belirterek, Meclis’in yetkilerini dondurma ve yürütme yetkisini üstlenme kararından geri dönüşün olmadığını açıkladı.

‘TARİH YAZACAK İNSANLAR VAR’

Tunusluların geçim kaynaklarına zarar verilmesine yer olmadığını ifade eden Said, vatandaşların geçimini bozmaya veya tarlaları ve ormanları yakmaya çalışan herkese yasanın uygulanacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Said, “Devletin her yerinde Tunus için yeni bir tarih yazacak özgür ve onurlu insanlar var” dedi.

Tunus, Cumhurbaşkanı Said’in 25 Temmuz’da Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi’yi görevden alma ve meclisin yetkilerini 30 gün boyunca dondurma kararından bu yana ciddi bir siyasi kriz yaşıyor.

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