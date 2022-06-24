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Tunus hükümeti: Devlet başkanına yönelik ölüm tehditleri var

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Tunus İçişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Kays Said’e yönelik tehditler olduğunu, ayrıca bir sinagog yakınlarındaki terör saldırısının engellendiğini duyurdu.
Tunus hükümeti: Devlet başkanına yönelik ölüm tehditleri var

Tunus İçişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Kays Said'e yönelik ölüm tehditleri olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, elde edilen istihbarata göre devlet başkanının hayatına yönelik tehditler bulunduğu belirtildi. Ayrıca bir sinagog yakınlarındaki terör saldırısının da engellendiği kaydedildi.

Bakanlık sözcüsü, ülke dışından da destek alan saldırı planlarının “Tunus'ta kamu güvenliğine zarar verme” amacı taşıdığını ifade etti. Sözcü, saldırı planlarıyla bağlantılı olarak iki polisi yaralayan bir saldırganın gözaltına alındığını aktardı.

HÜKÜMETE TEPKİ BÜYÜYOR

Uzun süredir siyasi kriz yaşayan Tunus'ta, geçen yaz birçok yetkiyi ele alan Devlet Başkanı Kays Said muhalefet tarafından darbe yapmakla suçlanıyor. Hükümetin hazırladığı yeni anayasa için gelecek ay düzenlenecek referandum öncesinde de tansiyon giderek yükseliyor.

Arap Baharı eylemlerinin çıkış yeri olan ülkede son haftalarda neredeyse tüm siyasi partiler ve sendikalar, hükümete karşı sokağa dökülerek eylemler düzenledi. Said ise attığı adımların ülkeyi siyasi ve ekonomik krizden çıkarmak için gerekli olduğunu savunuyor.

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