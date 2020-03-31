  • BIST 89.697
  • Altın 340,222
  • Dolar 6,5836
  • Euro 7,2232
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Tunus, ilk kadın doktorunun fotoğrafını banknota bastı

» »
Tunus, ilk kadın doktorunun fotoğrafını banknota bastı
Tunus, ilk kadın doktorunun fotoğrafını banknota bastı

Tunus Merkez Bankası ülke tarihindeki ilk kadın doktor Tevhide Bin Şeyh’in fotoğrafını 10 Tunus Dinarı banknotunun üzerine bastı.

Tunus Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Mart 2020’de dolaşıma giren 10 Tunus Dinarı banknotun üzerine Tunus’un ilk kadın doktoru Tevhide bin Şeyh’in (1909-2010) fotoğrafı basıldı.

Yerel basına konuşan Merkez Bankası Kamu Hazinesi Direktörü Abdulaziz Bin Said, "Tunus kadınını ve doktorlarını onurlandırmak için 1 yıl önce bu banknotun basılmasının kararlaştırıldığını" söyledi.

Tevhide Bin Şeyh kimdir?

Tunus tarihinde birçok ilki başaran Bin Şeyh, ülkenin ilk lise diplomasına sahip kadın ünvanını 1928 yılında aldıktan sonra Paris’e giderek burada tıp eğitimini tamamladı.

Bin Şeyh, jinekoloji alanında uzmanlaşarak, ülkesinde kadın sağlığı, aile planlaması ve kürtaj hakkı gibi birçok çalışma yürüttü.

Tunus’un Ulusal Sağlık Konseyi’nde oturma hakkı elde eden ilk kadın ünvanına kavuşan Bin Şeyh, Tunus Kızılay Başkan Yardımcılığı yaptı.

Doktor Tevhide Bin Şeyh, 2010 yılında 101 yaşında hayatını kaybetti.

 

Dünyada banknotlarda kadın fotoğrafları

Dünya genelinde 2017 yılında yapılan bir çalışmaya göre, banknotların yüzde 12’sinde kadınlar bulunuyor.

Bin Şeyh, Arap dünyasında banknotta yer alan ilk kadın değil. Doktor Tevhide'den önce Tunus'un antik medeniyeti Kartaca’nın kurucusu olduğuna inanılan Prenses Elisa’nın (Dido) resmi 10 dinar banknotunun üzerinde yer alıyordu.

Türkiye’nin de 50 liralık banknotunun arkasında Türk edebiyatının ilk kadın romancısı olarak tanınan Fatma Aliye’nin portresi bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Kadınlar Gününün Öznesi Gerçekten Kadın Mı?"06 Mart 2020 Cuma 19:20
  • CTP Kadın Örgütü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde meydan etkinliği düzenliyor06 Mart 2020 Cuma 19:18
  • Kıbrıs'ta 8 Mart'ta Meclis önünde eylem düzenleniyor06 Mart 2020 Cuma 15:28
  • Kadın işçilerin yüzde 93'ü sendikasız06 Mart 2020 Cuma 09:24
  • Gazimağusa Belediyesi “Kadınlar Günü” Dolayısıyla Etkinlikler Düzenliyor05 Mart 2020 Perşembe 19:51
  • Eşine şiddet uygulamayacağına söz verdi, tahliye edildi!05 Mart 2020 Perşembe 18:16
  • İncecik bir bele sahip olmanın sırrı05 Mart 2020 Perşembe 12:03
  • Türkiye’de ünlü Londralı bir Kıbrıslı Türk: Aslı Enver05 Mart 2020 Perşembe 10:25
  • İsveç'te kadınları bacaklarını açarak yolculuk etmeye teşvik eden kampanyaya kızanlar, faturayı feminizme çıkardı04 Mart 2020 Çarşamba 16:32
  • Altı Kadına "Las Tesis" Davası03 Mart 2020 Salı 17:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti