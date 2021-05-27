  • BIST 1.427
  • Altın 515,004
  • Dolar 8,4291
  • Euro 10,2924
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Tunus, Irak ve Ürdün'de Kovid-19'dan Ölümler Arttı

» »
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 56, Irak'ta 26, Ürdün'de 12 kişi daha yaşamını yitirdi.
Tunus, Irak ve Ürdün'de Kovid-19'dan Ölümler Arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 56, Irak'ta 26, Ürdün'de 12 kişi daha yaşamını yitirdi.


Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 56 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, 1324 kişinin hastalığa yakalandığı bildirildi.


Açıklamada, ülkede salgından ölenlerin sayısının 12 bin 398'e, virüse yakalananların 338 bin 853'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 298 bin 855 olduğu kaydedildi.


IRAK
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı, salgında son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 bin 718 yeni vaka tespit edildiğini, 3 bin 249 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.


Toplam can kaybının 16 bin 267'ye, vaka sayısının da 1 milyon 181 bin 698'e yükseldiği ülkede sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 94 bin 140 oldu.


ÜRDÜN
Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da salgında 12 kişinin vefat ettiği, 842 yeni vaka kaydedildiği, 418 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.


Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 9 bin 407'ye, vaka sayısının 733 bin 198'e, iyileşenlerin sayısının da 712 bin 929'a yükseldiği kaydedildi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Biden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:05
  • İsrail Saldırılarında Gazze'de Hayatını Kaybeden Filistinlilerin Sayısı 248'e Yükseldi22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:45
  • Ateşkesin ardından Netanyahu'dan açıklama: Hamas ile denklemi değiştirdik21 Mayıs 2021 Cuma 14:28
  • BM, Gazze'de Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı, Ateşkesin Uygulanması Çağrısı Yaptı21 Mayıs 2021 Cuma 09:33
  • "İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı"20 Mayıs 2021 Perşembe 22:29
  • ABD: Erdoğan’ın Yahudi düşmanı açıklamalarını şiddetle kınıyoruz20 Mayıs 2021 Perşembe 15:10
  • İsrail ve Filistin arasında perşembe günü ateşkes yapılacağı iddia edildi19 Mayıs 2021 Çarşamba 23:55
  • Akdeniz'de "Phoenix Express-2021" adlı ortak askeri tatbikat başladı19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:47
  • Anadolu Ajansı Kameramanı Muhammed Dahlan İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda Yaralandı19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:54
  • Travma Tedavisi Gören 11 Filistinli Çocuk İsrail Hava Saldırılarında Öldü19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti