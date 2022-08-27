  • BIST 3.146,10
  • Altın 1014.572
  • Dolar 18.1598
  • Euro 18.0696
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Tunus ve Fas arasında Batı Sahra gerilimi

» »
Tunus'un Batı Sahra'nın bağımsızlığını savunan Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'yi konuk etmesi, Tunus ve Fas arasında krize yol açtı.
Tunus ve Fas arasında Batı Sahra gerilimi

Kuzey Afrika ülkeleri Tunus ve Fas arasında diplomatik kriz patlak verdi.

Fas Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Tunus’un 27-28 Ağustos’ta düzenlenecek 8. TICAD’a katılması için Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali’yi konuk etmesinden dolayı Fas’ın Tunus Büyükelçisi Hasan Tarık’ın istişare amacıyla ülkeye geri çağrılmasına karar verildiği belirtildi.

Tunus da bugün, Fas’ın adımına aynı şekilde cevap vererek Rabat Büyükelçisini istişare için ülkeye geri çağırdı. Tunus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Fas’ın Tunus ile ilgili açıklamasının kabul edilemez ve bu açıklamadaki Polisario Cephesi’nin 8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı’na (TICAD) katılması ile ilgili ifadelerin “asılsız” olduğu belirtildi.

Tunus’un, Batı Sahra meselesinde “tam tarafsız” tutumunu koruduğu ve uluslararası meşruiyete bağlı olduğu kaydedilen açıklamada, taraflar barışçıl bir çözüm bulana dek Tunus’un bu tutumunun sabit kalacağı aktarıldı.

Açıklamada, Tunus’un Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği (AfB) kararlarına bağlı olduğu, Polisario Cephesi’nin TICAD’a AfB’nin daveti üzerine katıldığı ifade edildi.

BATI SAHRA’DAKİ GERGİNLİK

Fas’ın 1975’te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra’yı topraklarına katmasının ardından Cezayir’in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak, egemenliği altında Batı Sahra’da “genişletilmiş özerklik” olmasını teklif ediyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra’nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM askerleri Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde sınır karakoluna ateş açtı31 Temmuz 2022 Pazar 21:58
  • Madagaskar’da evleri ateşe veren haydutlar katliam yaptı31 Temmuz 2022 Pazar 14:55
  • Dünyanın en büyük demir madenlerinden Gar Cibillat’ta çalışmalara başlandı31 Temmuz 2022 Pazar 10:30
  • Pistten çıkan uçak ters döndü19 Temmuz 2022 Salı 12:35
  • İniş yapmak isteyen uçak ters dönüp yere çakıldı18 Temmuz 2022 Pazartesi 19:06
  • Güney Afrika’da gece kulübüne silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var10 Temmuz 2022 Pazar 15:12
  • BM: Somali’de altı ayda en az 200 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle öldü05 Temmuz 2022 Salı 09:10
  • Afrika Birliği'den ölen düzensiz göçmenlerle ilgili soruşturma çağrısı27 Haziran 2022 Pazartesi 12:56
  • Göçmen akınına sert müdahale! Ölü sayısı artıyor26 Haziran 2022 Pazar 11:46
  • Tunus hükümeti: Devlet başkanına yönelik ölüm tehditleri var24 Haziran 2022 Cuma 18:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti