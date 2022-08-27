Tunus ve Fas arasında Batı Sahra gerilimi

Tunus'un Batı Sahra'nın bağımsızlığını savunan Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali'yi konuk etmesi, Tunus ve Fas arasında krize yol açtı.

Kuzey Afrika ülkeleri Tunus ve Fas arasında diplomatik kriz patlak verdi.

Fas Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Tunus’un 27-28 Ağustos’ta düzenlenecek 8. TICAD’a katılması için Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali’yi konuk etmesinden dolayı Fas’ın Tunus Büyükelçisi Hasan Tarık’ın istişare amacıyla ülkeye geri çağrılmasına karar verildiği belirtildi.

Tunus da bugün, Fas’ın adımına aynı şekilde cevap vererek Rabat Büyükelçisini istişare için ülkeye geri çağırdı. Tunus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Fas’ın Tunus ile ilgili açıklamasının kabul edilemez ve bu açıklamadaki Polisario Cephesi’nin 8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı’na (TICAD) katılması ile ilgili ifadelerin “asılsız” olduğu belirtildi.

Tunus’un, Batı Sahra meselesinde “tam tarafsız” tutumunu koruduğu ve uluslararası meşruiyete bağlı olduğu kaydedilen açıklamada, taraflar barışçıl bir çözüm bulana dek Tunus’un bu tutumunun sabit kalacağı aktarıldı.

Açıklamada, Tunus’un Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği (AfB) kararlarına bağlı olduğu, Polisario Cephesi’nin TICAD’a AfB’nin daveti üzerine katıldığı ifade edildi.

BATI SAHRA’DAKİ GERGİNLİK

Fas’ın 1975’te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra’yı topraklarına katmasının ardından Cezayir’in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak, egemenliği altında Batı Sahra’da “genişletilmiş özerklik” olmasını teklif ediyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra’nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.