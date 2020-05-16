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Tunus'ta 5 Gün Aradan Sonra Yeni Kovid-19 Vakaları Görülmeye Başladı

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Tunus'ta 5 Gün Aradan Sonra Yeni Kovid-19 Vakaları Görülmeye Başladı
Tunus'ta 5 Gün Aradan Sonra Yeni Kovid-19 Vakaları Görülmeye Başladı

Tunus'ta 5 gün aradan sonra 3 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiğini belirterek, salgına yakalananların sayısının bin 35'e yükseldiğini kaydetti.

İyileşen kişi sayısının 802 ve ölü sayısının ise 45 olduğu ifade edildi. 

Ülkede 5 gündür yeni vaka ve koronavirüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği açıklanmıştı. 

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