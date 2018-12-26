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Tunus’ta gazeteci kendini yaktı: Halk sokakta, direnişte

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Tunus’un Kasrin kentinde gazeteci Abdulrezzak Zerki ekonomik koşulları protesto ederek ve “Bir devrim başlatıyorum” diyerek kendini yaktı. Zerki’nin ölümü Kasrin halkını sokağa döktü. Polis eylemlere saldırdı, kitle direnişle karşılık verdi
Tunus’ta gazeteci kendini yaktı: Halk sokakta, direnişte

Tunus’un Kasrin kentinde gazeteci Abdulrezzak Zerki ekonomik koşulları protesto ederek ve “Bir devrim başlatıyorum” diyerek kendini yaktı. Zerki’nin ölümü Kasrin halkını sokağa döktü. Polis eylemlere saldırdı, kitle direnişle karşılık verdi

Tezgahına zabıta tarafından el konan seyyar satıcı Muhammed Bouazizi’nin kendini yakmasıyla “Arap Baharı” olarak nitelendirilen sürecin fitilinin ateşlendiği Tunus, ekonomik ve siyasi krizlerin içinde benzer bir eylemle sarsıldı.

Yerel Telvza TV kanalında kameramanlık yapan 32 yaşındaki Abdulrezzak Zerki, 24 Aralık günü ülkenin orta batısındaki Kasrin kentinde üzerine benzin dökerek kendisini yaktı. Çevresindekilerin müdahale ettiği gazeteci, aynı akşam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kasrin, bedenini ateşe vermeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoda “Bu Kasrin halkına bir çağrıdır. İşsizliğe, yoksulluğa ve yolsuzluklara karşı harekete geçin. Ben bugün geçim kaynağı olmayan Kasrin’in evlatları için bir devrim başlatıyorum, kendimi ateşe veriyorum” dedi.

Sebebi yoksulluk, sorumlusu devlet!

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, Zerki’nin ekonomik şartlar, yoksulluk ve işsizlik tehdidini protesto etmek amacıyla bu eylemle hayatına son verdiğini açıkladı. Sendika, “Zerki’nin ölümünden medya sektörünü iş kanununun denetiminden uzak çalıştırmaya müsaade eden devlet sorumludur” denildi.

Kasrin merkezli Amal Radyo’dan Latifa Labiadh da “Bu genç adamın intiharının nedenleri, marjinalleşme ve yoksullukla birlikte çoğu gazetecinin kırılgan durumudur” dedi.

Öfke sokağa taştı: Polis saldırdı, halk direndi

Zerki’nin eylemi ve ölümü, Kasrin halkını da harekete geçirdi. 24 Aralık akşamı yüzlerce kişinin katılımıyla başlayan protestolar ertesi güne de sarktı.

Kentin ana bulvarı ile adını Fransız askerlerinin ülkedeki bağımsızlık yürüyüşüne dönük kanlı saldırısından alan 9 Nisan 1938 Caddesi’ni trafiğe kapatarak belediye binasının olduğu meydana yürüyen kitleye meydanın girişinde polis saldırdı.

Gaz bombası ve tazyikli suyla yapılan saldırıya kitle barikatlar kurarak, lastikler yakarak ve taşlarla karşılık verdi. Ara sokaklara yayılarak saatler süren çatışmalarda çok sayıda kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sofiane el-Zak, toplam 6 polisin yaralandığını, 9 eylemcinin de gözaltına alındığını duyurdu.kasrin_15aralik_1.jpg

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