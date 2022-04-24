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Tunus’ta göçmenleri taşıyan tekne battı

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Tunus açıklarında İtalya’ya göç etmeye çalışan 4 göçmen teknesinin alabora olması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 10 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.
Tunus’ta göçmenleri taşıyan tekne battı

Tunus açıklarında 4 göçmen teknesi alabora oldu. Akdeniz’den geçerek İtalya'ya göç etmeye çalışan 120 Afrikalı göçmen ve mülteciyi taşıyan 4 teknenin batması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise kaybolduğu açıklandı.

Tunus Sahil Güvenlik Yetkilisi Ali Aayari, Tunus'un Sfax kenti kıyılarında 98 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden (UNCHR) alınan bilgilere göre, 2020 yılında 95 binden fazla göçmenin, 2021 yılında ise 123 binden fazla göçmenin İtalya'ya ulaştığı öğrenildi.

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