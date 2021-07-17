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Tunus'ta günlük can kaybı en yüksek seviyede

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Tunus'ta COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 205 kişinin yaşamını yitirmesiyle günlük can kaybı sayısı en yüksek seviyeye ulaştı.
Tunus'ta günlük can kaybı en yüksek seviyede

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 205 kişinin virüs nedeniyle vefat ettiği, 6 bin 787 kişinin virüse yakalandığı ve 5 bin 145 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Günlük can kaybı en yüksek seviyede

205 kişinin yaşamını yitirmesiyle günlük can kaybı sayısı en yüksek seviyeye ulaştı.

11 milyon 700 bin nüfuslu Tunus'ta toplam can kaybı 17 bin 214, vaka sayısı 533 bin 274 olurken, 424 bin 786 kişi ise sağlığına kavuştu.

Tunus Sağlık Bakanlığı ülkede COVID-19'un Alfa ve Delta varyantlarının hızla yayıldığı uyarısında bulundu.

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