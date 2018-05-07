  • BIST 102.336
  • Altın 179,841
  • Dolar 4,2605
  • Euro 5,0814
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Tunus’ta ilk kez başkent belediye başkanı bir kadın

» »
Tunus’ta ilk kez başkent belediye başkanı bir kadın
Tunus’ta ilk kez başkent belediye başkanı bir kadın

Tunus’ta yerel seçimlerde, Nahda Hareketi, oyların yüzde 33,8’ini kazanarak ülke tarihinde ilk kadın
başkent belediye başkanını çıkardı

Tunus’ta yerel seçimlerde Nahda Hareketinin adayı olan Suad İbrahim, başkent Tunus’un belediye
başkanı oldu.Devlet televizyonunun açıkladığı sonuçlara göre, Nahda Hareketinin başkentteki oyların
yüzde 33,8’ini kazanmasıyla, listelerinin başındaki Suad İbrahim, ülke tarihinde başkent belediye
başkanlığına seçilen ilk kadın oldu.
Nida Tunus Partisi ise 25,8 ile ikinci sırada gelirken, Demokratik Hareket 10,7 ile üçüncü sırayı aldı.
On partinin bir araya geldiği seçim ittifakı Sivil Koalisyon ve Halkçı Cephe ortak listesi yüzde 6,8 oy
alabildi.Yüksek Seçim Komisyonunun açıkladığı oranlara göre, devrimden sonra gerçekleştirilen ilk
yerel seçimlerde, ülke genelinde 5 milyon 369 bin seçmenden 1 milyon 796 bin 154’ü sandığa gitti.
Böylece seçime katılım oranı yüzde 33,7 oldu.
Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yerel seçimlerde Nahda Hareketi Partisi, oyların yüzde 27,5’ini
alarak birinci, Nida Tunus ise oyların yüzde 22,5’ini alarak ikinci olmuştu.Seçimin kesin sonuçlarının
9 Mayıs’a kadar ilan edilmesi gerekiyor.
Tunus’ta devrimden sonraki demokratik geçiş sürecinin bir sonraki adımı olarak görülen yerel
seçimler, daha önce 4 defa ertelenmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Suriye harekatında vurulan hedeflerin uydu görüntüleri15 Nisan 2018 Pazar 15:27
  • Rusya'nın tasarısı BMGK'de reddedildi15 Nisan 2018 Pazar 11:31
  • May: Suriye rejimine ‘Dur’ demek gerekiyordu14 Nisan 2018 Cumartesi 13:08
  • İngiltere Savunma Bakanı: Suriye’ye yönelik hava harekatı başarılı oldu14 Nisan 2018 Cumartesi 13:02
  • Suudi Arabistan'da ilk Moda Haftası14 Nisan 2018 Cumartesi 11:10
  • İngiliz üslerinden kalkan uçaklar Suriye’yi vurdu14 Nisan 2018 Cumartesi 09:54
  • İsrail Filistinlilere saldırdı:112 yaralı13 Nisan 2018 Cuma 17:19
  • Ürküten Savaş Fotoğrafı13 Nisan 2018 Cuma 12:58
  • Ortadoğu karışıyor...İsrail'den şok açıklama! Rusya ile savaşabiliriz13 Nisan 2018 Cuma 11:35
  • Doğu Akdeniz'de hangi ülkenin ne kadar askeri gücü var?13 Nisan 2018 Cuma 09:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti