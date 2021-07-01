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Tunus'ta Kovid-19'da şu ana kadarki en yüksek vefat ve vaka sayısı kaydedildi

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Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 116 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 5 bin 921 kişinin enfekte olduğu ve 2 bin 261 kişinin iyileştiği belirtildi.
Tunus'ta Kovid-19'da şu ana kadarki en yüksek vefat ve vaka sayısı kaydedildi

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 116 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 5 bin 921 kişinin enfekte olduğu ve 2 bin 261 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 14 bin 959'a, vakaların 420 bin 103'e, iyileşenlerin 354 bin 441'e çıktığı ifade edildi.

Ölüm ve vaka sayılarının, salgının başladığı günden bu yana kaydedilen en yüksek rakamlar olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tunus Direktörü Yves Soteran, 30 Haziran'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında Afrika kıtası ve Arap dünyasında en üst sırada yer aldığını söylemişti.

Kuzey Afrika'nın sahil ülkesi Tunus'ta vaka sayılarındaki artış, yeni varyantların görülmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle Kovid-19 salgınında yeni bir dalga yaşanmasından endişe ediliyor.

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