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Tunus'ta Meclisin resmi internet sitesine erişimin engellendiği iddiası

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Tunus'ta Meclisin resmi internet sitesine erişim engeli geldiği öne sürüldü.
Tunus'ta Meclisin resmi internet sitesine erişimin engellendiği iddiası

Yapılan incelemede, Meclisin internet sitesine erişim sağlanamadığı ancak sosyal medya hesaplarının aktif olduğu görüldü.

Tunuslu siyasi aktivistler sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, Tunus Meclisinin resmi internet sitesine erişimin engellendiğini iddia etti.

Meclisin internet sitesine erişim sağlanamadığı ancak sosyal medya hesaplarının aktif olduğu görüldü.

Konuya ilişkin siyasi partiler, milletvekilleri ve diğer yetkili makamlar henüz açıklama yapmadı.

Meclisten dün yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 80. maddeyi anayasaya aykırı şekilde etkinleştirmesinin reddedildiği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Said'in parlamentonun yetkilerinin dondurulması ve ardından askıya alınmasıyla ilgili tüm kararlarının geçersiz sayıldığı vurgulanan açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'e kararnameyi geri çekmesi ve ulusal diyalog başlatması çağrısında bulunulmuştu.

Tunus'ta ne olmuştu?

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta, belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, Başbakan'ı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Ülke içinde bazı kesimler Said'in bu kararını desteklerken, Meclis içindeki partilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarıyla "Anayasa'yı ihlal ettiğini" belirtmiş, bazı kesimler de süreci "anayasal bir darbe girişimi" diye nitelemişti.

Tunus'ta dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bazı milletvekilleri ifadeye çağrılmış, bazıları gözaltına alınmış ve aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı bazı isimler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Said bir aylık sürenin dolmasının ardından Meclisin çalışmalarının durdurulması dahil, olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların "süresiz" uzatıldığını bildirmişti.

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