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Tunus’ta tartışmaların gölgesinde erken seçim

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Tunus’ta erken genel seçimler için oy verme işlemi başladı.
Tunus’ta tartışmaların gölgesinde erken seçim

Arap Baharı’nın ilk başladığı ülke Tunus'ta, parlamento üyelerini belirleyecek erken genel seçimler için oy verme işlemi başladı.

Ülke genelinde kurulan 11 bin 485 sandıkta, yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'e kadar sürecek.

Kayıtlı 9 milyon 200 bin seçmenin olduğu Tunus'ta, 161 sandalyeli Meclis için 10'u diasporada olmak üzere 161 seçim bölgesinden, 120'si kadın 1058 aday milletvekili olmak için yarışacak. Adaylık sürecinde 7 seçim bölgesinden herhangi bir başvuru yapılmazken, 10 bölgeden ise sadece birer aday milletvekilliği için başvurdu.

BOYKOT TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021’de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021’de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021’de açıkladığı “siyasi krizden çıkışın yol haritası” ile ülkede 25 Temmuz 2022’de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022’de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti. Ülkede 25 Temmuz’da seçmenlerin yüzde 30,5’inin katılımıyla düzenlenen referandumda, yüzde 94,6 “evet” oyuyla yeni Anayasa kabul edilmişti.

Ülkedeki siyasi partilerden, Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi Partisi, Demokratik Akım Partisi, Özgür Anayasa Partisi, Afak Tunus Partisi gibi Tunus’ta önemli siyasi partiler ile muhaliflerin çatı oluşumu Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi, peş peşe yaptıkları açıklamalarla seçimleri boykot edeceklerini duyurmuşlardı.

Seçimleri boykot eden siyasi partiler iki farklı nedenle seçimleri boykot ediyor. Bazı parti ve siyasi girişimler, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in meclisi feshettiği 25 Temmuz 2021 kararlarını “darbe” olarak nitelendirdikleri için 25 Temmuz kararlarının ardından atılan her adıma “prensipte” karşı çıkıyor.

Diğer kesim ise 25 Temmuz kararlarını destekliyor fakat Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz kararlarının ardından attığı adımları “demokratik bulmadıkları” için katılmıyor.

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