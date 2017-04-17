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Tüp bebek için kliğine giden çift, ikiz kardeş çıktı

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Tüp bebek için kliğine giden çift, ikiz kardeş çıktı
ABD'de tüp bebek yapmak için kliniğe giden çift, test için DNA örneklerini verdi. Çiftin ikiz olduklarını ortaya çıkardı.

ABD'nin Missisippi eyaletinde şoke eden bir olay yaşandı. Çocuk sahibi olamayan evli çift tüp bebek yapmak için kliniğe gitti. Ancak DNA örneklerini veren çift hayatlarının şokunu yaşadı.

İKİ PROFİLDEKİ ŞAŞIRTAN BENZERLİK

İngiliz The Sun'ın haberine göre klinik doktoru "Süreçte, genetik geçmişlerinin profilini oluşturmak için kadın ve erkekten DNA örneği alıyoruz. Bu rutin bir şeydir ve normalde iki örnek arasında ilişki olup olmadığına bakmayız. Fakat bu sefer, laboratuvar asistanları, iki profildeki benzerliği görünce çok şaşırdı." diye konuştu.

Doktor ilk başta ikilinin kuzen olduğunu düşünse de genetik benzerlik kuzenden öte bir tablo ortaya çıkarmış. İki hastanın doğum tarihlerinin aynı olduğunu gören doktor çiftin ikiz olduğundan emin olmuş.

ESPRİ SANDILAR

Doktor talihsiz çifte haberi verince çift bu durumu bir espri sanmış. Doktor, çiftin ikiz olduğu konusunda ısrar edip DNA kanıtını da gösterince, çiftin kendisine 'lütfen şaka yaptığını söyle' dediklerini aktardı.

FARKLI AİLELER TARAFINDAN EVLAT EDİNİLMİŞLER

Habere göre üniversitede tanışıp aşık olan çift, biyolojik anne ve babaları trafik kazasında hayatını kaybedince farklı aileler tarafından evlat edinilmiş. Aileler, ikisine de bir ikizi olduğunu haber vermemiş. Doktor, evli çiftin birlikte bir gelecek planlamaya devam ettiğini söyledi.

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