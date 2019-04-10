Son yıllarda, çeşitli nedenlerden dolayı çocuk sahibi olamayan pek çok çift, tüp bebek tedavisine başvuruyor. Tüp bebek yönteminin yaygınlaşmasıyla, anne baba adayları için en önemli soru ‘acaba tüp bebek ile doğan çocuklar, doğal yol ile olanlardan farklı mı?’ olarak karşımıza çıkıyor. Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tüp bebek ile doğal bebek arasında sağlık açısından ne gibi farklılıkların olduğunu özetledi.

Centrum Clinic Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tüp bebek ile doğal bebek arasında sağlık açısından ne gibi farklılıkların olduğunu özetledi.