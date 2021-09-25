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Tüp Bebek Tedavisi Öncesi COVID-19 Aşınızı Yaptırın

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Tüp Bebek Tedavisi Öncesi COVID-19 Aşınızı Yaptırın
Tüp Bebek Tedavisi Öncesi COVID-19 Aşınızı Yaptırın

Yapılan araştırmalar aşıların gebelikte COVID-19’a bağlı komplikasyonları önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı ve Yakın Doğu Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi uzmanı Doç. Dr. İsmet Gün, hastalara tüp bebek tedavisi öncesi aşılarını yaptırmayı öneriyor.

Dünyada COVID-19 pandemisinin en önemli risk grupları arasında gebe kadınlar yer alıyor. Yapılan çalışmalar, gebe kadınlarda yoğun bakım ihtiyacı ve solunum cihazına bağlanma ihtiyacı ile ölüm oranlarının gebe olmayanlara göre daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ayrıca  gebeliğin erken evrelerinde geçirilen COVID-19 enfeksiyonunun, gebelik zehirlenmesi, erken veya ölü doğum gibi istenmeyen sonuçlarda artışa neden olduğu belirtiliyor. ABD’de Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, COVID-19 ile ilişkili önemli hastalıklar arasında gebeliği de bir risk faktörü olarak duyuruyor.

Doç. Dr. İsmet Gün: “COVID-19 aşıları gebeliğe zarar vermiyor.”

Food and Drug Administration (FDA), COVID-19’dan korunmada 3 tür aşıya acil kullanım izni vermiş bulunuyor. Yeni teknoloji ile oluşturulmuş bu üç aşıdan messenger ribonucleic acid (mRNA) aşısı olan Pfizer-BioNTech ve Moderna, sırasıyla, 21 ve 28 gün arayla iki doz olarak uygulanırken, adenovirüs-vektör aşısı olan Johnson & Johnson tek doz olarak yapılıyor. Doç. Dr. İsmet Gün, “Çalışmalar, bu aşıların tüp bebek tedavi sürecinde yumurta, sperm ve embriyoya, gebelikte ise bebeğe zarar vermediğini gösteriyor” ifadelerini kullanıyor.

Pfizer-BioNTech ve Moderna ile aşılananlarda COVID-19'a yakalanma riski yüzde 94-95 oranında daha az iken, benzer şekilde Johnson & Johnson aşısı sonrası enfeksiyona yakalanma riski yüzde 66 oranında azalıyor. Ek olarak bilimsel araştırmalarla ilgili yayınlarda, bu aşıların üremeye yönelik herhangi bir olumsuz etkisi olmadığına da yer veriliyor.

Doç. Dr. İsmet Gün, CDC ve FDA tarafından kurulan Aşı Olumsuz Olay Raporlama Sistemi’nde 30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla kayıtlı gebe sayısının 155,914’e ulaştığını, kayıtlı kişiler arasında bugüne kadar aşıya bağlı herhangi bir güvenlik endişesinin gözlemlenmediğini belirtiyor. Tüm bu veriler ışığında American Society of Reproductive Medicine, tüp bebek tedavilerinin aşılama programı bitimini takiben gerçekleştirilmesini öneriyor. 

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