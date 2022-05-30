Tüp bebek tedavisinde cinsel perhiz süresine dikkat edilmeli!

Gelişen tedavi yöntemleri, çocuk sahibi olmak isteyen ailelere umut kaynağı oluyor. Çocuk sahibi olma hayaliyle tüp bebek merkezlerine başvuran adayların ise yaklaşık yüzde 35 ‘inde hem kadın hem erkek kaynaklı bozukluklara rastlanıyor.

Bu kapsamda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, birden fazla tüp bebek tedavisi denemesine rağmen gebelik elde edemeyen çiftlerin, tedavi sürecinde cinsel perhiz süresine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Doğal yollar ile gebe kalamayan çiftlerin uyguladığı tüp bebek tedavisi ile her yıl milyonlarca çift çocuk sahibi oluyor. Sağlıklı ve doğal beslenme, düzenli ilaç kullanımı gibi faktörler tedavinin başarılı sonuçlanmasını etkilerken, bunların yanı sıra çiftlerin akıllarındaki soruların başında “Tüp bebek tedavisinde cinsel perhiz süresi olmalı mı? geliyor. Bu kapsamda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Cinsel Perhiz Süresi Tedavi Başarısını Etkiliyor!

Tüp bebek tedavinde başarıya ulaşmak için hem anne hem de baba adayının uyması gereken unsurlar, sağlıklı bir gebelik için belirleyici rol oynuyor. Tedavi sırasında sperm kalitesinin etkileyici bir faktör olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yücel Karaman, “Tüp bebek planlamasında cinsel ilişki yaşamanın herhangi bir sınırlanması bulunmuyor. Ancak tedavi sırasında gebelik şansının artması için çiftlerden belirli bir süre cinsel perhiz yapmalarını öneriyoruz. Çünkü, tüp bebek tedavisinde babanın sperm kalitesinin artması, başarı için önem taşıyor ve genellikle yumurta toplama gününde 2-7 gün arasında cinsel perhiz süresi, hareketli ve normal şekilli spermin seçilmesi için uygun oluyor. Anne adayına verilen ilaçlar yumurtaları etkilediği için bu süreçte yumurta büyümesi ve toplama işleminin başarılı bir şekilde sonuçlanması için cinsel ilişkiye ara verilmesini öneriyoruz” dedi.