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Tüp Bebek Tedavisinde Yeni Yöntem: Kemik İliği

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Tüp Bebek Tedavisinde Yeni Yöntem: Kemik İliği
Tüp Bebek Tedavisinde Yeni Yöntem: Kemik İliği

Bebek özlemi çeken çiftlere kemik iliği umut olacak. Doğal yollarla bebek sahibi olamayan, özellikle yaşı ileri çiftler için kemik iliği yöntemi tüp bebek uygulamalarında çığır açacak.

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tüp bebek tedavilerinde "kök hücre" uygulamalarının her geçen gün geliştiğini, bu alandaki çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirtti. 

Prof. Dr. Pabuçcu, tüp bebek tedavilerinde göbek kordonundan alınan ilkel kan hücrelerinin yumurta içerisine verilmesi ile yumurta hücrelerinin geliştirilebildiğini, ayrıca amniyon sıvısındaki hücreler ve yağ dokularından üreme yapılabildiğini anlattı.

"Kemik iliği" sayesinde menopoz dönemindeki hastalarda da gebelik

Pabuçcu, çalışmaların uzun süre "deneysel" aşamada kaldığını ama son 3-4 yılda önemli ölçüde hız kazanarak, elde edilen sonuçların yayımlandığını vurguladı.

"Kemik iliğinden hazırlanan kök hücrelerin yumurtalıklara verilmesiyle elde edilen hücrelerle hem gebelikler mümkün olacak hem de kadın yaşlanması azalıp ötelenecek." diyen Pabuçcu, ABD'de uygulanan tedavide menopoz olan 20 hastanın 3'ü kendiliğinden 3'ü de tüp bebekle gebe kaldığını aktardı.

Pabuçcu, kök hücre uygulamalarının, Türkiye ve dünyada bebek sahibi olmak isteyen çiftler açısında çığır açacak gelişmeleri beraberinde getireceğine işaret etti.

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