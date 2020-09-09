  • BIST 1.100
  • Altın 468,580
  • Dolar 7,4753
  • Euro 8,8245
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1214 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Tüp bebek tedavisinde:İkiz mi tek mi?

» »
Tüp bebek tedavisi gören birçok anne adayı, “Keşke ikizlerim olsaydı, umarım ikizlerim olur” diyerek aynı anda iki tane bebek istiyor. Ancak doktorlar buna karşı çıkıyor.
Tüp bebek tedavisinde:İkiz mi tek mi?

Tüp bebek tedavisi gören birçok anne adayı, “Keşke ikizlerim olsaydı, umarım ikizlerim olur” diyerek aynı anda iki tane bebek istiyor. Ancak doktorlar buna karşı çıkıyor.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, tek bir bebeğe sahip olmakla karşılaştırıldığında, ikiz ve çoklu sayıya sahip hamileliklerin, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve doğum kusurları dahil olmak üzere ciddi ve hatta yaşamı tehdit edebilen sağlık sorunlarını beraberinde getirme olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.

ÇOKLU DOĞUMLARIN RİSKLERİ

Dr. Kalay, bu riskleri şöyle sıralıyor:

Bebek ölümü: İkizlerin doğumdan sonraki bir ay içinde ölme olasılığı tek doğumlu bebeklerden 5 kat daha fazla.

Erken doğum: İkizler ve diğer çoklu hamilelikler, tek bebekten çok daha erken doğarlar. Erken doğan bebeklerde serebral palsi dahil doğum kusurları daha yaygındır.

Düşük doğum ağırlığı: İkizler ve diğer çoklu sayıdaki hamilelikler, tek doğan bebeklerden daha düşük doğum ağırlıklı doğma olasılıkları daha yüksektir.

Anneye yönelik riskler: Birden fazla bebeği olan hamile kadınlar, bir bebek taşıyan kadınlara kıyasla doğumdan önce veya sonra preeklampsi, gestasyonel diyabet ve kanama açısından daha yüksek risk altındadır.

İKİZLER DE SAĞLIKLIDIR

Örneğin, ikizler arasındaki bebek ölüm oranı, tek doğan bebeklerin oranından çok daha yüksekken, ikiz bebeklerin büyük çoğunluğu ölmez. Yani tüm ikizler komplikasyonlara sahip diye düşünmemek gerekir. Ancak gene de ihtimaller tek doğan bebekler kadar iyi değil.

Ve bu kötü sonuçlar, artan bebek sayısı ile daha yaygın hale geliyor. Bu nedenle ikizler, tek doğan bebeklerden daha risklidir, ancak üçüz, dördüz veya daha fazla bebeklerden daha az riske sahiptir.

İKİZ YA DA TEK BEBEK GARANTİ EDİLEMEZ

Doktorlar yine de tüp bebek tedavisinde ikiz ya da tek bebek doğumunu garanti edemez. Çünkü anneye bir embriyo transfer edilse bile bu embriyo bölünerek ikizlere yol açabilir. Kısacası, tüp bebek tedavisinin sonucu tamamen hastanın veya doktorun kontrolünde değildir.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atalay: “Seyreltilmiş saf düzeninde ibadet iyice genişletildi”09 Eylül 2020 Çarşamba 15:10
  • Rusya’nın ikinci ‘corona’ aşısında insanlardaki ilk deneyler tamamlandı08 Eylül 2020 Salı 21:44
  • Grip ve Kovid-19'u nasıl ayırt edersiniz?08 Eylül 2020 Salı 21:35
  • Dünya Sağlık Örgütü: Yeni pandemilere hazırlanın08 Eylül 2020 Salı 21:12
  • Prof. Ceyhan: Salgında hasta yaş ortalaması düştü08 Eylül 2020 Salı 20:44
  • D vitamini Covid-19’la mücadelede etkili olabilir mi?08 Eylül 2020 Salı 20:15
  • Covid-19 tedavisi gören Ali Babacan, hastaneden çıktı08 Eylül 2020 Salı 18:05
  • Çocuklardaki en yaygın corona virüs belirtileri açıklandı08 Eylül 2020 Salı 15:00
  • ''Kulağınıza bir iki damla sirke damlatın!''08 Eylül 2020 Salı 14:20
  • Pandemide kaç çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı ve uyardı!08 Eylül 2020 Salı 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti