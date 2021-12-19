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Tüp Bebek Tedavisiyle Genetik Hastalıkların Bebeğe Geçmesi De Önleniyor

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Kubilay Vicdan, tüp bebek tedavisinin kısırlığın yanı sıra genetik hastalıkların bebeğe geçmesinin önlenmesi için de kullanılabildiğini bildirdi.
Tüp Bebek Tedavisiyle Genetik Hastalıkların Bebeğe Geçmesi De Önleniyor

Tüp Bebek Merkezleri Derneğince bir otelde, erkeklerde kısırlığa neden olan sorunların ve bunlara yönelik tedavi yöntemlerinin ele alındığı bilimsel toplantı düzenlendi.

Tüp Bebek Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Kubilay Vicdan, AA muhabirine, infertilitenin (kısırlık) birçok basit sebebin yanı sıra ciddi sorunlardan da kaynaklanabildiğine işaret etti.

Vicdan, "Özellikle kadının tüplerinin kapalı olması, şiddetli erkek infertilitesi gibi bazı medikal ya da cerrahi tedavilerle yanıt alamadığımız durumlarda tüp bebek tedavisini uyguluyoruz." dedi.

Vicdan, kısırlık yaşayan, farklı tedavilerden sonuç alamayan çiftlerin tüp bebek yöntemini tercih edebileceğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Tedavilere rağmen kısırlığın sürdüğü ve sebebinin belirlenemediği durumlarda tüp bebek yönteminden faydalanıyoruz. Ayrıca, günümüzde, ailede bilinen bir genetik hastalık olduğunda, bunu ekarte etmek için de tüp bebek teknolojisini kullanmamız gerekebiliyor. Özellikle akraba evliliklerinin yoğun olduğu ülkemizde, çekinik genlerin bir araya gelmesi sonucunda çocukta hastalık ortaya çıkabiliyor. Bu tür, tek gen taşıyıcısı olan çiftlerde, mutasyonlu genleri tespit edip normal embriyoları anneye transfer edebiliyoruz. Bazen ileri yaş gebeliklerinde ya da kromozomlarda ortaya çıkan bazı yapısal bozukluklarda bunları ayıklamak için kullanabiliyoruz. Tekrarlayan düşükler, başarısız gebelikler gibi durumlarda da tüp bebek tedavisini kullanabiliyoruz."

Tüp bebek tedavisinin 43 yıldır uygulandığına dikkati çeken Vicdan, "Şu anda bazı ülkelerde doğumların neredeyse yüzde 5'lik kısmı tüp bebek ile gerçekleşiyor. Bu yöntem ülkemizde de 1988-1989 yılından beri yaygın olarak kullanılıyor. O yüzden çiftlerin bu konuda herhangi bir kaygı duymalarına gerek yok." ifadelerini kullandı.

"Uygulamalarımızı sorunsuz şekilde sürdürüyoruz"

Prof. Dr. Kubilay Vicdan, 2020'de ilk Kovid-19 vakasının Türkiye'de görülmesinin ardından devam eden tüp bebek tedavilerinin dışında yeni uygulamaları 2-3 ay süreyle durdurduklarını belirterek, "Aşılama sürecinin başlamasıyla tüp bebek uygulamalarına tekrar başladık. Şu anda uygulamalarımızı sorunsuz şekilde sürdürüyoruz." bilgisini paylaştı.

Döviz kurlarındaki artışın tüp bebek tedavisinin fiyatlarını da artırdığına dikkati çeken Vicdan, şunları kaydetti:

"Tüp bebek tedavisinde kullandığımız malzemelerin çoğunu yurt dışından döviz bazında getiriyoruz. Bunların fiyatlara yansıması hastaların bu tedaviye ulaşma olasılıklarını azaltmaya başlayacak. Dolayısıyla bizlerin, gerek tüp bebek merkezleri gerekse tüp bebek merkezlerine sarf malzemesi sağlayan firmalar olarak taşın altına elimizi koymamız, hastaların bu süreci olumsuz geçirmesini önleyebilecek bazı ekonomik tedbirleri alıp hastalara daha uygun fiyatlarla tüp bebek yapabilme koşullarını tartışmamız gerekiyor."

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