  • BIST 2.867,56
  • Altın 1037.109
  • Dolar 17.9515
  • Euro 18.6125
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Tüp bebekte başarı şansını artıran yeni yöntemler

» »
Tüp bebek tedavisinde geliştirilen yeni yöntemlerden olumlu sonuçlar alındığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Dr. Tıraş, “Örneğin tüm denemelere rağmen sağlıklı yumurta elde edilemeyen kadınların anne olma şansı arttı” dedi.
Tüp bebekte başarı şansını artıran yeni yöntemler

Çocuk sahibi olmak için “tüp bebek” yöntemine başvuran ancak denemelerinden sonuç alamayan çiftler genellikle umutsuzluğa kapılıyor. Oysa her geçen gün geliştirilen yeni yöntemler sayesinde tüp bebek tedavisinde gebelik şansının arttığına dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, bu çalışmaları şöyle anlattı…

Bozuk embriyodan sağlıklı bebek

Tüp bebek tedavisinde artık sağlıklı embriyo elde edilemeyen kadınların da anne olma şansı var. 92 çiftin yazılı-sözlü onaylarını alarak mozaik embriyolarla (bir kısım normal bir kısım anormal kromozomları olan embriyolar) çalışma yaptık. 46 kromozomu normal embriyo elde edilemeyen vakalarda yüzde 70'den fazla oranda mozaik embriyolar kullanıldığında yaklaşık yüzde 25 gebelik elde ettik. Bu yüksek bir orandır. Çalışmanın temeli ise Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Tıp Nobel Ödülü aldığı ‘hücrelerin hasarlı DNA'yı yenilemesi üzerine' kuruludur. Bu yöntemle dünyaya gelen bebeklerden alınan kan örnekleri araştırıldığında embriyolarının normal olduğunu saptadık. Yani embriyo kendini yenileyip, normal hale getirebiliyor.

02-bebekkalp.jpg

Yapay zeka ile gebelik

Tıpta kullanım alanı giderek genişleyen yapay zeka, tüp bebek tedavisinde de başarıyla uygulanıyor. Bu yöntemde de embriyo fotoğrafları yapay zeka olarak adlandırılan yazılıma yükleniyor. Hangi embriyolarla, hangisinin gebe kaldığını-kalamadığını bilgisayar bilip, analiz yaparak embriyo hakkında bilgi veriyor. Seçilen en kaliteli ve genetiği en normal embriyo gebe kalma şansını artırıyor. Sonuç ise çok büyük oranda doğru çıkıyor.

 

11-023.jpg

Protez yumurtalıkla annelik şansı

Genç bir kız lösemi ya da lenfomaya yakalandığında tedavide zarar göreceği için yumurtalık dokusunun tamamı ya da belirli bir kısmı yumurta elde edilmek üzere alınır. İşte bu noktada tıbbın birçok alanında kullanılan üç boyutlu yazıcılarla yumurtalık dokusu oluşturulur ki, bir yumurtayı içine koyduğumuzda gelişebilsin, büyüyebilsin. Farelerde denemeler yapıldı, insanlarda da kısa dönemde yapılacak. İyileşme sonrası dondurulan yumurta veya yumurtalık dokusu üç boyutlu yazıcı ile yapılarak tıpkı protez organ gibi kişinin yumurtalığına yerleştirilecek. Sonuçta kişi doğal yoldan yumurtalayacak ya da tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olabilecek.

02-tup-bebek-tedavisi-nasil-yapilir.jpg

Döllenmeye dirençli yumurtaya elektroşok

Bir spermi yumurtanın içine yerleştirdiğiniz zaman, spermin embriyo olacak ana hücre-yumurtayı aktive etmesi gerekir ki yumurta döllensin, bölünsün, embriyo gelişip, gebelik oluşsun. Sperm bunu yapamadığında, desteğe ihtiyaç duyduğunda geçmişte kullanılan ‘Piezo Elektrik' yöntemi günümüzde geliştirildi. Spermi enjekte ettikten sonra yumurtaya düşük dozda elektrik verilir. Daha önce 5'inci gün ya da hiç embriyo elde edilemeyen, döllenemeyen ya da çok kötü kalitede embriyo elde edilen kişilerde başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Yumurta üreten kök hücreler

Yumurtalıkları iyi çalışmayan ya da genç yaşta yumurtası az olan kadınlarda bu sayıyı artırmada Japonların geliştirdiği IVA yöntemi, PRP ve kök hücre çalışmaları önemli gelişmelerdir. Kemik iliğinden elde edilen kök hücreler vücudun başka bir yerinde yeni hücrelere dönüşebilir. Örneğin yağ dokusundan (karın yağları hariç) elde edilen kök hücrelerin rahim hücrelerine dönüşebildiği görüldü. Peki ‘kök hücreler alınıp, yumurtalığa verildiğinde sonuç ne olur?' Sağlık Bakanlığı'nın kök hücre komisyonundan alınan izinle yaptığımız çalışmalarda Türkiye'nin kemik iliği kökenli ilk bebeğini dünyaya getirdik. Çiftlerin Sağlık Bakanlığı iznine mutlaka dikkat etmeleri gerekir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • D Vitamini Azaldığında Neler Olur?11 Ağustos 2022 Perşembe 09:10
  • Şekeri düşürmenize yardımcı olan bitki çayları11 Ağustos 2022 Perşembe 08:50
  • DSÖ: Nijerya’da 160 milyon kişi sarıhumma riski altında11 Ağustos 2022 Perşembe 08:49
  • Langya virüsü nedir, nasıl bulaşıyor, Çin kökenli yeni bir pandemi ihtimali var mı?11 Ağustos 2022 Perşembe 08:45
  • Migreni olanlara uyarı!11 Ağustos 2022 Perşembe 08:09
  • Kayısı deyip geçmeyin11 Ağustos 2022 Perşembe 08:08
  • Fazla D vitamini zararlı olur mu?11 Ağustos 2022 Perşembe 08:08
  • DSÖ: Nijerya’da 160 milyon kişi sarıhumma tehlikesi altında10 Ağustos 2022 Çarşamba 22:19
  • İlaçlarınızı belirli tarafa yatarken almanız bile etkileşiminde fark yaratabilir10 Ağustos 2022 Çarşamba 21:38
  • Aşılar yeni varyantlara karşı ne kadar etkili10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti