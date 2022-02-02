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Tüp Gaz 200 TL Oldu!

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Tüp Gaz 200 TL Oldu!
Tüp Gaz 200 TL Oldu!

Bakanlar Kurulu, akaryakıt zammının ardından tüp gaz fiyatlarına da zam yaptı.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre tüp gaza 20 TL’lik bir yapıldı. Tüp gaz artık 200 TL’den satılacak.

Zam kararının yürürlüğe girdiği ifade edildi.

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