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Tüp gaz fiyatlarına 30 TL’lik zam yapıldı: Ev tipi tüp gazın fiyatı 230TL

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Tüp gaz fiyatlarına 30 TL’lik zam yapıldı.
Tüp gaz fiyatlarına 30 TL’lik zam yapıldı: Ev tipi tüp gazın fiyatı 230TL

Tüp gaz fiyatlarına 30 TL’lik zam yapıldı. 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı 200 TL’den 230 TL’ye yükseldi.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan “Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesi ile denetime tabi olan tüp gazın fiyatları yeniden düzenlendi.

Emirnameye göre, 10 kiloluk tüplerdeki perakende azami satış fiyatı 230 TL olarak belirlendi.

Ayrıca, öteki çaplarda olan tüplerde, sıvı gazın kilogram azami satış fiyatı KDV dahil 23 TL’den fazla olmayacak.

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