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Tüp gaza bir zam daha!

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Tüp gaza bir zam daha! On kiloluk ev tipi tüp gaza 20 TL zam yapıldı. 335 TL’ye satılan tüp gaz, bugünden itibaren 355 TL oldu.
Tüp gaza bir zam daha!

Tüp  gaza bir zam daha! On kiloluk ev tipi tüp gaza 20 TL zam yapıldı. 335 TL’ye satılan tüp gaz, bugünden itibaren 355 TL oldu.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesine göre, denetime tabi mal olan tüp gaz fiyatlarında artış oldu. Emirname, bugünden başlayarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, D Sınıfı Akaryakıt’ın (LPG) 10 kiloluk tüplerdeki perakende azami satış fiyatı 355 TL'den fazla olamayacak.

Öte yandan 19 Temmuz’da tüp gaz 285 TL’ye satılırken 22 Ağustos’ta yapılan zamla 335 TL’ye bugün yapılan zam ile ise de 355 TL’ye yükselmiş oldu.

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