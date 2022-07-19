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Tüp Gaza İndirim Geldi

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, tüp gaz fiyatlarında 13 TL'lik indirime gidildiğini açıkladı.
Tüp Gaza İndirim Geldi

KKTC’de 255 TL’ye satılan 10 kilogramlık tüp gazın fiyatı 242’ye indiriliyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 10 kilogramlık tüp gaz fiyatında 13 Türk Lirası tutarında indirim kararı aldıklarını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı kısa açıklamada, “bir nebze de olsun vatandaşı rahatlattığımızı düşünüyorum; elbette yeterli değil ancak elimizden geleni yapmaya çalıştığımız konusunda herkesi temin ederim” dedi.

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