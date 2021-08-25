  • BIST 1.460,210
  • Altın 483,31
  • Dolar 8,3930
  • Euro 9,8300
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Tüp Gaza okkalı zam geldi! 17 TL fiyat arttı

» »
Tüp Gaza okkalı zam geldi! 17 TL fiyat arttı
Tüp Gaza okkalı zam geldi! 17 TL fiyat arttı

Tüp Gaza okkalı zam geldi! 17 TL fiyat arttı.

Akaryakıt biriminden yapılan açıklamaya göre tüp gaza 17 TL zam yapılıyor. Akaryakıt birimi yaptığı açıklamada Dünya’da yaşanan gaz sıkıntısı ve döviz deki yükselişle ithalatçı firmaların yoğun baskısı sebebiyle bu fiyat ayarlanmasına mecbur kalındığı belirtildi.

Akaryakıt birimi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi :

“Tüp gaz için talep edilen 30 TL’lik zam Bakanlık tarafından kabul görmemiş yapılan müzakereler neticesinde tüpgaza 17 TL’lik bir fiyat ayarlaması Bakanlığımız tarafından uygun görülmüştür.”

Bu süreçte gaza zam yapılacağını öğrenen ve piyasaya tüpgaz sürmeyip stokçuluk yapan firmalar tespit edilip aleyhlerine işlem yapılmıştır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'a doğru yüzen Lübnanlı henüz bulunamadı25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:36
  • Kıbrıs Türk tarafının hellim ihracatı Rum Basınında25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:33
  • Google gurusu, karısını rezil etmek için web sitesi yaptı25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:31
  • KKTC'de bunlar yaşanıyor !Ticaret Dairesi'nden Gaz dolum tesislerine baskın!25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:30
  • RMMO Komutanı Mısırlı Mevkidaşıyla Görüştü25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:30
  • Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Türkiye’yi Şikayet Etti25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:25
  • 5 günde 5. ölüm... Covid-19'a bir can daha!25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:19
  • Ukrayna, bağımsızlığın 30’uncu yılını kutladı25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:15
  • El-SEN: KIB-TEK'i çapulculara peşkeş çektirmeyeceğiz!25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:10
  • Saner:Daha sağlıklı, demokratı̇k ve adı̇l olan 24 Ekı̇m’dekı̇ Kurultay’da 6 ı̇lçede oylama yapılmasıdır25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti