Tüp gaza okkalı zam! Tam 50 TL!

Bakanlar Kurulu, ev tipi tüp gaz fiyatlarına zam yaptı. 285 TL’den satılan ev tipi tüp gaz fiyatları 335 TL’ye yükseldi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre zam, Çarşamba günü itibariyle yürürlüğe girecek.
Bakanlar Kurulu, ev tipi tüp gaz fiyatlarına zam yaptı. 285 TL’den satılan ev tipi tüp gaz fiyatları 335 TL’ye yükseldi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre zam, Çarşamba günü itibariyle yürürlüğe girecek.
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