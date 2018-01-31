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Tüp gaza sessiz sedasız zam yapıldı

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Tüp gaza sessiz sedasız zam yapıldı
Tüp gaza sessiz sedasız zam yapıldı

Ev tipi tüp gaz fiyatlarına 10 gün önce sessiz sedasız zam yapıldı. 

50 TL'ye yükselen ev tipi tüp gaz bazı yerlerde ise 51 - 52 TL'den satılıyor.

Kış ayında tüp gaza zam yapılması asgari ücretle geçinen vatandaşı çileden çıkardı.

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