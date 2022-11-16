Tüp Gaza Zam!

Tüp gaz fiyatında zam kararı alındı. Halen 235 TL’ye satılan 10 kilogramlık tüp gazın fiyatı 240 TL’ye çıkarıldı. 5 TL’lik zam kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yarından (17 Kasım Perşembe) itibaren geçerli olacak. 10 kiloluk tüp gaza bu yıl içerisinde daha önce üç kez zam yapılmıştı. 2 Şubat’ta fiyatı 200 TL’ye yükselen tüp gaz, 5 Nisan’da 230 TL, 2 Haziran’da yapılan son zammın ardından ise 255 TL olmuştu. Ardından üç ay arayla iki de indirime gidilmişti. 19 Temmuz’da 13 TL’lik indirim kararıyla tüpün fiyatı önce 242 TL’ye, 14 Ekim’de ise 7 TL’lik indirimle 235 TL’ye düşürülmüştü.