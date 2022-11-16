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Tüp Gaza Zam!

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Tüp gaz fiyatında zam kararı alındı. Halen 235 TL’ye satılan 10 kilogramlık tüp gazın fiyatı 240 TL’ye çıkarıldı. 5 TL'lik zam kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yarından (17 Kasım Perşembe) itibaren geçerli olacak
Tüp Gaza Zam!

 

Tüp gaz fiyatında zam kararı alındı. Halen 235 TL’ye satılan 10 kilogramlık tüp gazın fiyatı 240 TL’ye çıkarıldı. 5 TL’lik zam kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yarından (17 Kasım Perşembe) itibaren geçerli olacak. 10 kiloluk tüp gaza bu yıl içerisinde daha önce üç kez zam yapılmıştı. 2 Şubat’ta fiyatı 200 TL’ye yükselen tüp gaz, 5 Nisan’da 230 TL, 2 Haziran’da yapılan son zammın ardından ise 255 TL olmuştu. Ardından üç ay arayla iki de indirime gidilmişti. 19 Temmuz’da 13 TL’lik indirim kararıyla tüpün fiyatı önce 242 TL’ye, 14 Ekim’de ise 7 TL’lik indirimle 235 TL’ye düşürülmüştü.

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