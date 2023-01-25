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Tüp Gaza Zam!

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10 kilogramlık tüp gaz, yarından itibaren 15 TL zamlı satılacak.
Tüp Gaza Zam!

Tüp gaz fiyatında  zam kararı alındı.

Halen 240 TL’ye satılan 10 kilogramlık tüp gazın fiyatı 255 TL’ye çıkarıldı.

15 TL'lik zam kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Zamlı fiyat, yarından (26 Ocak Perşembe) itibaren geçerli olacak.

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