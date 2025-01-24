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24.01.2025 10:46
Tüp Gaza Zam
Tüp Gaza Zam
Tüpe 30 TL zam yapıldı..
Ev tipi tüp gaz fiyatı 470 TL' den 500'e yükseldi...
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