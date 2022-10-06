Tüp Patladı!

06.10.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne’de 19 Mayıs caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın damında, Kenan ÖZTÜRK(E-39) izolasyon yapmak için tüp ile katranı ısıttığı sırada, tüpün alev alıp patlaması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın vatandaşlar tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bir adet su ısıtıcı panelinin camı ısıdan kırıldı.

Olay sonucu vücudunda yanıklar oluşan Kenan ÖZTÜRK, hastanede yapılan tedavisinin taburcu oldu.

Soruşturma devam etmektedir