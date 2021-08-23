Tüpe zam talebi Bakanlar Kuruluna gidecek!

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 27 Mayıs’tan bugüne kadar tüpe herhangi bir zam yapılmadığını ama baskı altında olduklarını, bu konuyu Bakanlar Kurulu’na götüreceklerini açıkladı.
İthalatçıların elindeki gaz stokunun bittiğini, yeni gelen gazın fiyatına ise zam talebi olduğunu açıklayan bakanlık, KT.Petrolleri Ltd. yeni LPG gemisinin geldiğini şu anda tahliyenin de devam ettiğini, bu işlemin akşama bitmesinin beklendiğini kaydetti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yarın sabah gümrük ölçümlerinden sonra satış prosedürü başlayacaktır. Stoklarında eski ürün kalmamıştır. Yeni gelen miktar yaklaşık 3 bin 500 tondur. Alpet stoklarında yaklaşık 800 ton LPG vardır. Alpet elektrik panosundaki arızadan dolayı LPG satışını yarın sabah yapabileceklerini bildirdiler.”
27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yürürlükte olan LPG Maliyeti şöyledir:
BORSA: 461,50 $/Ton
FOB FİYATı: 4174,54 TL/ton
$: 8,3431 TL
TÜPGAZ FİYATI: 90 TL
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.