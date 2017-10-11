Tüpraş İzmir Rafinerisi'nde patlama: 4 ölü

Tüpraş İzmir Rafinerisi'nde, bakımdaki kazanda gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtilen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Tüpraş İzmir Rafinerisi'nde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

''İŞ KAZASI. DIŞARIDAN BİR MÜDAHALE, SALDIRI YOK"



Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, "Bakımdaki kazanda gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti. İş kazası. Dışarıdan bir müdahale, saldırı yok" dedi.

Yılmaz, ilçenin çok sayıda sanayi kuruluşunu bünyesinde barındırdığını ve 55 bin işçinin çalıştığını söyledi.

Aliağa'da talihsiz bir olay yaşadıklarını, bu tür kazaların zaman zaman meydana gelebildiğini belirten Yılmaz, depolama alanında uzun süredir bakımda bulunan ve işletmeye alınmak üzere hazırlanan bir nafta tankının içinde çalışma yapıldığı sırada gaz sıkışması sonucu patlama olduğunu kaydetti.



Yılmaz, "Anlık bir patlama. Herhangi bir yangın, başka bir sızıntı veya Tüpraş'ın genelini, faaliyetini etkileyecek bir durum yok. Patlama sonucunda 4 işçimiz vefat etti. Olaydan dolayı etkilenen 2 kişi vardı. Birini yaralı kabul ediyoruz durumu hafif. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.



Tüpraş'ın kendi operasyonel faaliyeti ve üretiminin devam ettiğini anlatan Yılmaz, tesise araç girişinin yapılmadığını, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin bölgede olduğunu dile getirdi. Yılmaz, "Adli vakadır. Başsavcı olay mahallinde. Polis tahkikatını yapmak üzere burada. Ayrıntılar teknik incelemenin ardından ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA

Tüpraş'tan yapılan açıklamada ise bugün saat 09.25'de İzmir Rafinerisi ürün tankında bakım çalışmaları sırasında patlama meydana geldiği belirtilerek rafineri teknik ekiplerinin olaya müdahale ettiği, gelişmelere ilişkin kamuoyunun bilgilendirileceği kaydedildi.

ÖLEN İŞÇİLERİN İSİMLERİ

Açıklamada, "Yapılan tüm müdahalelere rağmen yüklenici firma çalışanlarımız Kemal Şaşmazer, Yusuf Kepenek, Mehmet Karademir ve Mehmet Dere hayatını kaybetmiş, yaralı Halil İbrahim Kavlak'ın ise tedavisine devam edilmektedir" ifadesi kullanıldı.