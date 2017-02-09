Tur İkinci Maça Kaldı

Reyervenezia: 65- Yakın Doğu Üniversitesi: 56

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı,FIBA Kadınlar EuroCupRaund 8'dedeplasmanda çıktığı ilk maçında İtalya’nın ReyerVenezia Takımı’na 65-56 mağlup oldu. Yakın Doğu Üniversitesinin turu geçmesi için İstanbul’daki rövanşı en az 10 sayı farkla kazanması gerekiyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre maç, İtalya City Arena: Venezia- Mestre, Palasport Taliergio Salonu’nda oynanan maça Yakın Doğu Üniversitesi Courtney Vandersloot, Quanitra Hollingsvorth, Kyle Mac Bride, Essence Carson, Angelica Robinson beşi ile başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Courtney Vandersloot’un basketiyle maça üstün başlayan taraf oldu. Sayı avantajını elinde tutan Yakın Doğu Üniversitesi Essence Carson’dan gelen üçlükle 7-2 öne geçti. Sayı bulan İtalyan ekip 5:15’de skoru 9-9 eşitledi. Angelica Robinson ve Kyle McBride’ın bulduğu üçlükle Yakın Doğu Üniversitesi 14- 9 öne geçti. ReyerVenezia bulduğu üçlükle skoru 18-14’e çekse de Yakın Doğu Üniversitesininhücumribauntlarında sağladığı üstünlüğünü bozamadı ve Yakın Doğu Üniversitesi ilk periyodu 21-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda Bahar Çağlar ve Olcay Çakır’ı dahil eden Yakın Doğu Üniversitesi rakibin potasına gönderdiği isabetsiz atışlarla geride kaldı. ReyerVenezia yakaladığı 11-2’lik seriyle 6. dakikada 4 sayılık (27-23) avantaj yakaladı.EssenceCarson ve AngelicaRobinson’nun sayılarıyla farkı kapatan Yakın Doğu Üniversitesi 00.18’de skoru 32-32 eşitledi. Ancak rakip ekipteki AshleyWalker'ı yavaşlatamayan Yakın Doğu Üniversitesi soyunma odasına 34-32 geride gitti.

Yakın Doğu Üniversitesinin hücumda organize olmakta zorlandığı üçüncü perioyotta Reyer Venezia 5. dakikada farkı 11 sayıya (47-36) çıkardı. Periyodun son 2 dakikasında Yakın Doğu Üniversitesi 6-0'lık seriyle dördüncü çeyreğe girilirken skoru 49-41'e getirdi.

Dördündü periyotta5 dakika kala skor 10-0'lık seriyle 59-41 İtalyan rakibin üstünlüğü ile devam etti. Son 4 dakikaya girilirken Kayla McBride'ın üçlüğü ile nefes alan Yakın Doğu Üniversitesi Quanitra Hollingsworth'u basketiyle 2 dakika kala farkı 5 sayıya (61-56) çekti. Karşılaşmadan Reyer Venezia 9 farkla (65-56) galip ayrıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi'nde; Kayla McBride 17 sayı, 5 ribaund, 5 asist, QuanitraHollinsworth 12 sayı,EssenceCarson 11 sayı, 9 ribaund, 2 asist,CourtneyVandersloot 11 sayı, 8 ribaund, 7 asist, AngelicaRobinson 4 sayı, 11 ribaunt ile oynadı.

ReyerVenezia’da; AshleyWalker 21 sayı, 12 ribaunt, 4 asist, AshleighLaurenFonte 16 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, Marie Ruzickova 15 sayı, 9 ribaunt, 1 asist, DeboraCarangelo 7 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular

Rövanş İstanbul’da…

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı,ReyerVenezia Takımı ile deplasmanda çıktığı maçın rövanşını 16 Şubat 2017 Perşembe günü saat 18:00’de İstanbul Cafer Ağa Spor Salonu’nda oynayacak.