Tur operatörü Tui, kuzeye geziler yasaklanmadı!

Tui, kuzeye yönelik gezileri artık tanıtmayacağını veya satmayacağını belirten e-postanın gerçek olduğunu ancak şirketin konuyla ilgili tutumunu "yansıtmadığını" doğruladı.

Tur operatörü Tui, Cuma günü Kıbrıs Cumhuriyeti ile Kıbrıs'ın kuzeyine düzenlenen günlük turların durdurulması konusunda anlaşmaya vardığı yönündeki haberleri yalanladı .

Tui, Cyprus Mail'e yaptığı açıklamada , şirketin Kıbrıs'taki operasyon ekibi yöneticisinin yerel ortaklarına gönderdiği ve şirketin kuzeye yönelik gezileri artık tanıtmayacağını veya satmayacağını belirten e-postanın gerçek olduğunu ancak şirketin konuyla ilgili tutumunu "yansıtmadığını" doğruladı.

"Son günlerde medyada yer alan Kuzey Kıbrıs'taki gezi teklifimizle ilgili yerel bir çalışanın yaptığı açıklamalar, içerik ve biçim olarak Tui Cyprus'un tutumunu yansıtmamaktadır" denildi.

“Gerçekten küresel bir şirket olan Tui, karşılıklı anlayış ve barışçıl bir arada yaşamanın temeli olarak her zaman değişim ve iş birliğini savunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Söz konusu çalışanın şirketin pozisyonunu yanlış yansıtan onaylanmamış ifadelerde bulunmaması konusunda uyarıldığı " belirtildi .

"Elbette misafirler Kıbrıs'ta tatilleri sırasında istedikleri gezileri ve aktiviteleri özgürce seçebilirler. Kuzey Kıbrıs'ı da içeren sayısız gezi paketi arasından seçim yapabilirsiniz ," dediler.