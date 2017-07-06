Tur otobüsü ile salon araç çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kalecik’te bu sabah saatlerinde feci bir trafik kazası yaşandı. Köy girişinde yaşanan kazada bir tur otobüs ve salon araç çarpıştı.

İskele - Karpaz Anayolu'ndaki Kalecik kavşağı üzerinde bu sabah saat 07:35 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 30 yolcuyu taşıyan bir tur otobüsü ile salon araç yüz yüze çarpıştı, salon aracın şoförü ciddi şekilde yaralandı. Salon araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan şoförün, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi. Kazada yaralananların isimleri açıklandı Kaza sonucu otobüsün kapılarının kilitlendiği ve yaklaşık 30 yolcunun bir süre panik yaşadıktan sonra dışarı çıkabildiği bildirildi. Olay yerinde incelemeler yapan polis soruşturma başlattı.