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Tur rehberi Tahsin Cem Efe’nin babası: Biz boş yaşıyoruz, biz ölüyüz

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Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasında dinlenen tur rehberi Tahsin Cem Efe’nin babası Erkan Efe, sanıkların hepsinden şikayetçi olduğunu kaydetti.
Tur rehberi Tahsin Cem Efe’nin babası: Biz boş yaşıyoruz, biz ölüyüz

Oğlunu en son 6 Şubat’ta gördüğünü ifade eden Efe, depremden önce oğluyla yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Oğluyla şakalaştığını dile getiren Efe, depremi telefonla öğrendiklerini söyledi.

Erkan Efe, hiç kimseden haber alamadıklarını, daha sonra bazı haberler aldıklarını, yaralıların bazılarının hastanelere gönderildiğini duyduklarını söyledi.

Duyum aldıkları hastanelere ulaşmaya çalıştıklarını, bir günün böyle geçtiğini dile getiren Efe, çocuklarının yaralı kurtulduğunu düşündüklerini belirtti.

Enkazı hiç akıllarına getirmediklerini kaydeden Efe, “Biz hastanede ararken, benim çocuğumu Kıbrıs grubu çıkarıp temizlemişler ve teşhis etmişler. Biz boş yaşıyoruz, biz ölüyüz. Biz her gün mezarlıktayız Mezarlıkta bir kedimiz var, onlarla yaşıyoruz” dedi.

Annesi Hilal Efe de, annelik vasfını aldıkları için bütün sorumluların, kendisini ilk başta yanlış yönlendirenler de dahil hepsinin en ağır cezayı almasını istediğini vurguladı.

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