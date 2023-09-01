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Turan Büyükyılmaz 300 kişi ile YDP'ye geri döndü...

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Bir müddet önce YDP'den ayrılan YDP Kurucu Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, 300 kişilik arkadaş grubu ile birlikte YDP'ye geri döndü.
Turan Büyükyılmaz 300 kişi ile YDP'ye geri döndü...

Girne'de bir otelde düzenlenen  “Helalleşme ”Yemeğinde coşkulu bir kucaklaşma vardı.

Helalleşme Yemeğinde konuşan Genel Sekreter Talip Atalay; “Bu kucaklaşma yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık daha güçlü, daha kararlı ve daha emin adımlarla yeni hedeflere yürüyoruz” dedi.

Kurucu Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz ise yaptığı konuşmada; ”YDP bizim çocuğumuz. Başka yerde mutlu olmamız mümkün değildi. Onun için bir yere gitmedik. Evimize geri döndük. Hepimiz bu 20 aylık ayrılıktan ders almalıyız dedi.

Son konuşmayı yapan Genel Başkan Erhan Arıklı ise partinin kuruluş dönemlerine değinerek; “ Bu ekip 20145 te kurulan Yeni Doğuş Hareketini partiye dönüştüren ekiptir. Sizler 20 ay önce çeşitli nedenlerle bu Partiden ayrıldınız ama bu ayrılış fiziki bir ayrılıştı. Ruhunuz, beyniniz bu partide kalmıştı. Bugün fiziken de, ruhen de bu Partide tekrar yerinizi alıyorsunuz. Evinize hoş geldiniz” dedi. 

Helalleşme Yemeği diğer bölgelerde yapılacak toplantılarla devam edecek.

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