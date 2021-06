Turan: Yaşadığımız Sorunları Görmezden Gelmek Çok Kolay

Açıklama şöyle;

Bu gün 30 haziran; neymiş polis günüymüş. POLİS söylerken ağızların dolduğu gururla taşınan kimliğin ve üniformanın parçası olan bizlerin günü bugün. Tüm kamu çalışanlarından en az iki üç kat fazla çalışan, çalıştığı fazla mesainin yüze yirmi beşini alabilen, her kesimin eylem yaptığı yerde görevli bulunup guruplar arasında kalkan olan, maçlarda(örgütsel veya kişisel eylemlerde) küfür yumruk taş tokat vs. yiyen bizlerin günü. Her kişi gibi evine ekmek götürmek için bu kutsal mesleği büyük bir özveri ile yapan biz POLİSLERİN yagmur fırtına dolu 45-48 derece sıcaklık gibi kötü hava koşullarında gece veya gündüz, bayram yılbaşı veya haftasonu demeden çalıştığını yılda bir gün ile hatırlamak veya hatırlar gibi yapmak çok komik düşmektedir. Bizlerin hava ulaşım hizmetlerini durdurmak için, sağlık hizmetlerini, eğitim hizmetini, gümrük hizmetlerini veya bakanlık islerini durdurmak için grev hakkımızın olmamasından yada kamyonlarla traktörler ile otobüslerle eylem yapma hakkımızın olmamasından dolayı bizim yaşadığımız sorunları görmezden gelmek ÇOK KOLAY. Ne yazık ki devletimizin Yasama Yürütme ve Yargıdan oluşan temel unsurlarının düzgün ve sorunsuz çalışmasını sağlayan biz Polislerin ne terfilerle, ne çalışma koşulları ile ne barem artışları ne de emeklilikleri ile ilgili sorunları ile grev ve eylem yapma hakkı olmadığı için ilgilenilmemektedir. Bu şartlar altında görev yapmaya devam eden Polis Memurundan Polis Genel Müdürüne kadar tüm POLİS MENSUPLARININ günü kutlu olsun.

KIBRIS TÜRK POLİS MENSUPLARI DERNEĞİ Başkanı Yusuf Zeki TURAN.