Turan’ın ölümünde ‘ihmalkarlıkla’ suçlanıyor

Doğan Turan’ın iş aramak için gittiği ve havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybettiği apartman inşaatını yapan taşeron firmanın yetkilisi Cengiz Topel Konaklı tutuklandı

Lefkoşa-Dumlupınar’da yapımı devam eden bir apartmana iş aramak için giden 41 yaşındaki Doğan Turan’ın ölümü ile ilgili olarak, bahse konu inşaatın yöneticisi 53 yaşındaki Cengiz Topel Konaklı, “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden” olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Polis, olay günü Çalışma Dairesi’nce yapılan tahkikatta, konu inşatta gerekli tedbirlerin alınmadığının belirlendiğine vurgu yaptı.

“Tedbirsizlik ye Dikkatsizlik Sonucu Ölüme Neden Olmak” suçlamasıyla tutuklanan Cengiz Topel Konaklı, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada, KKTC Başsavcılığı adına savcı Behrat Mavioğlu, tanık olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polis çavuşu Şerif Avcil’i dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Avcil, 31 Ocak’ta saat 10.00’da Lefkoşa’da sakin Cengiz Topel Konaklı’nın taşeronluğunu yaptığı White Lotus isimli inşaatın beşinci katına iş görüşmesine giden 41 yaşındaki Doğan Turan’ın, konu taşeron tarafından gerekli emniyet alınmadığından dolayı 15.90 metre yüksekliğindeki havalandırma deliğinden yere düşmesi sonucu boynundan, sırtından yaralandığını ayrıca iç kanama geçirdiğini kaydetti.

Polis çavuşu Şerif Avcil, Doğan Turan’ın olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ve önceki gün saat 17.00’de vefat ettiğini söyledi.

Avcil, Doğan Turan’ın 17 Ocak’ta adaya giriş yaptığını ve 31 Ocak’ta konu işyerindeki ustabaşıyla iş görüşmesine gittiğinin belirlendiğini kaydetti.

Avcil, 1 Şubat’ta 10.40-11.35 saatleri arasında müteveffa Doğan Turan’a Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Otopsi Salonu’nda Adli Tip Uzmanı Dr. İdris Deniz tarafından yapılan otopside yüksekten düşmeye bağlı omur kırılması, iç organ yaralanması ve iç kanamaya bağlı olarak gerçekleştiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı.

“Çalışma Dairesi, inşaatta ihmal bulguları saptadı”

Polis çavuşu Şerif Avcil, aynı tarihte Çalışma Dairesi’nden yapılan tahkikatta, konu inşatta gerekli tedbirlerin alınmadığının belirlendiğine vurgu yaptı.

Avcil, olayın iş kazası sınırına girip girmediği kesin olmamakla birlikte, işverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile İnşaatlarda İş Sağlığı Güvenliği Tüzüğüne göre alması gereken emniyet tedbirinin alınmadığının belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Tahkikatın devam ettiğini belirten Avcil, zanlının soruşturma amaçlı bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Emre Kadri, zanlının olay günü olay mahallinde olmadığını belirterek, müvekkilinin iş görüşmesinden haberi olmadığını savundu.

Polis çavuşu Şerif Avcil, zanlının iş görüşmesinden haberdar olduğuna dair ifadelerin alındığını kaydetti.

Avukat Emre Kadri, polis çavuşuna bir günlük sürede canla başla çalıştıkları için teşekkür etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, alınması gereken ifadeler olduğuna vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(kıbrıs)